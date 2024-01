Mann verursacht mit fast zwei Promille einen Unfall in Gundelfingen

Ein 42-Jähriger hat in Gundelfingen mit seinem Auto einen Unfall verursacht. Der Schaden ist groß. Wie sich herausstellt, war er betrunken.

Einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursachte ein 42-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in Gundelfingen. Der Autofahrer war alkoholisiert. Gegen 19.25 Uhr befuhr der 42-Jährige die Obere Vorstadt. Er fuhr gegen einen geparkten VW Golf, der durch die Kollision auf einen davor geparkten KIA Sportage geschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 13.000 Euro.

Unfall in Gundelfingen: Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren

Der Wagen des 42-Jährigen musste abgeschleppt werde. An der Unfallstelle bemerkten die Beamten bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,8 Promille. Die Polizisten ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Aufgrund seiner Alkoholisierung erwartet den 42-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)