Mechaniker bei Arbeit in Gundelfingen eingeklemmt

Der junge Mann ist auf einem Hochregallager eingeklemmt worden. Er hat sich leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Mechaniker hat am Montag gegen 11 Uhr auf einem Hochregallager eines Industriebetriebs an der Peterswörther Straße in Gundelfingen gearbeitet. Dabei geriet die Wartungspalette in Bewegung und klemmte den Arbeiter am Bein ein. Der 20-Jährige musste mit Beinverletzungen zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. (pol)

