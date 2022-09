Mehr als zwei Promille: Radler prallt in Gundelfingen gegen Laternenmast

Ein 62-Jähriger ist mit dem Rad in Gundelfingen gegen einen Laternenmast gefahren. Der Mann hatte zu tief ins Glas geschaut.

Ein 62-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in Gundelfingen an der Ecke Lauinger Straße/Medlinger Straße im angetrunkenen Zustand gegen einen Laternenmast gefahren. Er stürzte daraufhin auf den Gehweg.

Der Mann muss im Krankenhaus behandelt werden

Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Dillingen behandelt werden mussten. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von über zwei Promille. (AZ)

