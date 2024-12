Meisterhafte Filme werden in der Brenzhalle hörbar

Filmmusik – ausschließlich diesem auf Musiker- und Zuhörerseite allzeit beliebten Genre haben sich die Gundelfinger Stadtkapelle und ihre Gäste aus Osterberg (Landkreis Neu-Ulm) beim jüngsten Gemeinschaftskonzert verschrieben. Die mit zahlreichen Kinofilmbannern geschmückte Brenzhalle stellte hierbei den passenden Handlungsort dar.

Eröffnet wurde der Abend vom auswärtigen Projektorchester „Musikverein Osterberg & Friends“ (eine Zusammensetzung aus 25 Osterberger und knapp 20 Gast-Musikern) mit dem Konzertmarsch „Dolomiti“ und der thematisch passenden „Magic Overture“. Die darauffolgenden Melodien der Magie-Meisterwerke „Die Eiskönigin“ und „Harry Potter“ stellten die Highlights des Osterberger Konzertteils dar, bevor mit den „Frank Sinatra Classics“ die Zuhörer beschwingt in die Pause entlassen wurden.

Die filmmusikalische Reise startete in der Galaxis

Im zweiten Konzertteil wechselte mit der Stadtkapelle Gundelfingen das Orchester, nicht jedoch Tanja Weiss als Dirigentin. Neben ihrer Rolle als Stadtkapellmeisterin in Gundelfingen hat sie das Osterberger Projektorchester in diesem Herbst einmalig geleitet. Die filmmusikalische Reise der Stadtkapelle startete in der Galaxis („Symphonic Suite from Star Trek“), durchstreifte die Weiten Mittelerdes („Der Herr der Ringe – die Gefährten“) bis schließlich Indiana Jones alle Anwesenden zu „Jäger des verlorenen Schatzes“ werden ließ.

Höhepunkt im Gundelfinger Konzertteil war die Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ – nach „The Ghost Ship“ im diesjährigen Frühjahrskonzert ein weiterer Schiffsepos, den die Stadtkapelle bravourös meisterte und dafür langan haltende Standing Ovations bekam. Mit dem Soundtrack zum Animationsfilm „Die Unglaublichen“ und „For your eyes only“ (aus „James Bond 007 – In tödlicher Mission“) als Gemeinschaftszugabe mit einem Flügelhorn-Solisten aus Osterberg fand ein wunderbarer Konzertabend seinen passenden Abschluss.