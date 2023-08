Minister Aiwanger eröffnet die Gundelfinger GET 2023

Am 15. September starten die Erlebnis-Tage in der Gärtnerstadt. Mit dabei ist der bayerische Wirtschaftsminister.

Wenn am 15. September die Gundelfinger-Erlebnis-Tage (GET) ihre Tore öffnen, dürfen sich die Veranstalter um Messeleiter Rainer Hönl, Bernhard Schalk von der Wirtschaftsvereinigung und Ausrichter Josef Albert Schmid erneut auf einen prominenten Gast freuen. Dies hat der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) am Rande des von ihm initiierten Wasserstoffgipfels im Dillinger Haus der nordschwäbischen Wirtschaft auf Bitten der Ausrichter eingefädelt. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der WIR in Dillingen nun die Gundelfinger Erlebnistage

Wie Hönl, Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele und Abgeordneter Mehring nun bekanntgeben, wird Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger persönlich in die Gärtnerstadt kommen, um die besondere Leistungsschau der heimischen Wirtschaft zu eröffnen. „Herr Aiwanger ist ein glühender Verfechter regionaler Wirtschaftsplattformen wie unserer GET, die Unternehmen, Auszubildende, Verbraucher und Unterhaltung zusammenbringen", so Messeveranstalter Schmid in der Pressemitteilung. Umso schöner sei es, dass er erneut in die Region komm und der heimischen Wirtschaft Rückenwind gebe. Schmid hat Aiwanger bereits auf der WIR in Dillingen begrüßt, für die der Messeunternehmer gemeinsam mit Mehring eine Förderung aus Aiwangers Wirtschaftsministerium akquiriert habe.

29 Bilder So abwechslungsreich war die GET 2019 Foto: Aumiller/Schopf

GET finden vom 15. bis 17. September in Gundelfingen statt

Wie GET-Projektleiter Rainer Hönl erklärt, wird Aiwanger die Gundelfinger Ausstellung am Freitagvormittag eröffnen und hierzu eine Rede mit dem Titel „Regionale Wirtschaft garantiert Stabilität“ halten. „Auch ein gemeinsamer Messerundgang mit dem Wirtschaftsminister ist geplant“, kündigt Gundelfingens Bürgermeister Nägele an und bedankt sich bei Mehring für den „kurzen Draht“ in die Spitze der Staatsregierung. „Ich freue mich, damit ein Scherflein zu einer gelungenen GET 2023 beitragen zu können“, so Mehring in der Mittelung. Wie Bernhard Schalk als Vorsitzender der örtlichen Wirtschaftsvereinigung informiert, findet die diesjährige GET vom 15. bis 17. September auf dem Gelände des Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen statt. „Wir bieten erneut ein hochattraktives Programm und hoffen mit prominenter Unterstützung auf viele Besucher aus unserer Heimat“, sagt Cheforganisator Hönl.

Die GET findet alle zwei Jahre statt und hätte turnusmäßig eigentlich zuletzt im Jahr 2021 ihre Türen öffnen müssen. Damals machte jedoch das Coronavirus den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Messe hätte also um ein Jahr verschoben werden müssen, doch kollidierte im Jahr 2022 mit der Dillinger Wirtschaftsausstellung WIR. So wurde der neue Termin aufs Jahr 2023 festgelegt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch