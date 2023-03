Gundelfingen

vor 48 Min.

Miriam Gruß tritt nicht mehr an: "Bürgermeisterin und Mutter zu sein, ist schwierig"

Plus Miriam Gruß, einst FDP-Generalsekretärin in Bayern und Bundestagsabgeordnete, tritt nach nur einer Amtszeit nicht mehr in Gundelfingen an. Der Grund: ihre Familie.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Der Kalender von Miriam Gruß ist voll. Das lenkt die Bürgermeisterin davon ab, dass an diesem Sonntag in Gundelfingen (Landkreis Dillingen) neu gewählt wird. Doch der Name der ehemaligen Bundestagsabgeordneten steht nicht auf dem Stimmzettel der fast 8000 Einwohner zählenden Stadt. Nach nur sechs Jahren im Rathaus tritt die 47-Jährige überraschend nicht mehr an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen