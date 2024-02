Missglückter Ladendiebstahl in Gundelfingen

Ein Mann will in Gundelfingen Kosmetik für mehrere hundert Euro stehlen, fliegt aber auf und flieht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In einem Drogeriemarkt in der Lauinger Straße in Gundelfingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem kuriosen Vorfall: Ein Mann versuchte, Kosmetikartikel im Wert von rund 450 Euro zu stehlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte laut Polizei jedoch sein verdächtiges Verhalten, als er die Produkte in einen Einkaufskorb packte. Als der Dieb realisierte, dass er aufgeflogen war, versuchte er sich noch im Geschäft zu verstecken. Doch als die Angestellte zum Telefon griff und die Polizei alarmierte, ergriff er ohne die Ware die Flucht.

Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)