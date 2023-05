Missverständnis führt zu Unfall auf der B16

Einmal zu wenig geschaut, schon hat es gekracht: Zwei Männer werden bei einem Unfall bei Gundelfingen leicht verletzt.

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B16 und der B492 bei Gundelfingen. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei die B16 verlassen und am Einmündungsbereich in Richtung Gundelfingen auf die B492 auffahren. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die B492 ebenfalls in Richtung Gundelfingen.

Der 61-jährige Autofahrer blinkte bereits, fuhr dann jedoch doch weiter, weil er bemerkte, dass es eine Abfahrt zu früh war. Der 64-Jährige vergewisserte sich nicht, dass der andere Autofahrer wirklich abbiegt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 64-jährige Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)