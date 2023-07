Mittelschule Gundelfingen ehrt die Jahrgangsbesten

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule feiern ihren Abschluss. Der Schulleiter wünschte ihnen mit einem "Schiff Ahoi" alles Gute für ihre Fahrt auf dem Ozean des Lebens.

Für den einen heißt es: "Endlich geschafft" und für die andere: "Schade, schon vorbei". Doch für alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gundelfingen gilt: Den Abschluss haben sie jetzt in der Tasche. Um das gebührend zu feiern, gab es in der Brenzhalle eine feierliche Zeugnisübergabe bei einem vom Elternbeirat organisierten Stehempfang.

In ihrer Begrüßungsrede verdeutlichte Konrektorin Ingrid Kling bei einer kleinen Rückschau auf die Schulzeit, dass nun das erste Lebenskapitel für die Schülerinnen und Schüler abgeschlossen sei und sie es nun selbst in der Hand hätten, ihren weiteren Weg zu gestalten. Dazu wünschte sie Ihnen neben viel Erfolg vor allem auch ganz viel Willen zum Wollen, denn aus dem Zauberwort "Üben", das ganz besonders für die zurückliegende anstrengende Prüfungszeit galt, sollte nun ein "Wollen", ein "Ein Wage Ohne Langes Lamentieren" werden.

Mittelschule Gundelfingen feiert Abschluss der Schülerinnen und Schüler

Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzende Dieter Nägele gratulierte, dass alle Schülerinnen und Schüler allesamt stolz auf sich und ihre großartige Leistung sein könnten, nun das erste Kapitel im Leben erfolgreich gemeistert zu haben. Er legte ihnen ans Herz, ihre Talente für ihre eigene Zukunft mutig zu nutzen, aber auch dafür, das Leben ein bisschen besser zu machen.

Schulleiter Markus Stuhler freute sich einen der vielen Meilensteine im Leben der Schülerinnen und Schüler gemeinsam feiern zu können. Er verglich die vergangene Schulzeit mit einer Schifffahrt, bei der alle erfolgreich zusammengehalten haben, um Kurs zu halten. Mit amüsanten Logbucheinträgen unter anderem zu Gleichungsinseln, Karneval in Rio oder auch alle Maschinen auf Stopp wegen Corona, blickte er auf die gemeinsame Zeit der SchülerInnen als Teil der Matrosen auf der MS Schlachtegg zurück. Er wünschte ihnen mit einem kräftigen „Schiff Ahoi“ alles Gute für ihre weitere Fahrt auf dem Ozean des Lebens.

Schülersprecherin Ezgi Sahbaz aus der 10. Klasse bedankte sich anschließend mit einer zu Tränen rührenden Rede und einem eigenen kleinen Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit.

Mittelschule Gundelfingen ehrt Schüler mit besten Abschlüssen

Kräftig auf die Schulter klopfen durften sich die SchülerInnen nach einer Aufforderung von Mahmut Sahbaz, Elternbeiratsvorsitzender und in diesem Jahr auch zurecht stolzer Vater, für das Meistern aller Höhen und Tiefen in ihrer Schullaufbahn. Er verglich die Schulzeit aus sportlicher Sicht mit einer Aufwärmphase, die nun vorbei sei. Anhand eines Geldscheins verdeutlichte er auf eindringliche Art und Weise, dass dieser nie seinen Wert verliere, egal, wie man ihn behandle. Für das Spiel ihres Lebens, das nun beginne, gab er den Schülern damit den so wichtigen Ratschlag, nie zu vergessen, dass sie immer wertvoll sind, egal welche Höhen und Tiefen sie durchschreiten müssen, mit auf den Weg.

Zudem ehrte die Schulleitung mit stolzen Worten und kleinen Präsenten die erfolgreichsten Absolventen der 9. und 10. Klassen. Den besten Quali-Abschluss schaffte Ronja Graf, gefolgt von Max Eißmann. Victor Schäfer und Beslir Morina teilten sich beide den dritten Platz. In der M10 erreichte das beste Ergebnis Alina Rathgeber. Zweitbeste war Hanna Fritz und auch hier gab es mit Lilly Schneider und André Zulic zwei Anwärter auf den dritten Rang. Freuen durften sich alle Schulbesten ebenfalls über Geschenke des Elternbeirats. Musikalisch unterhielt mit drei Soloeinlagen, die Lehramtsanwärterin und Gesangstalent Jessica Blöck. Ihre Zeugnisse erhielten alle Absolventen von Schulleiter Markus Stuhler sowie den beiden Klassenleitern Robert Holzapfel und Johannes Fehle. (AZ)