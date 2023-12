Gundelfingen

Musik, die in Gundelfingen berührt und begeistert

Plus Familie Hauf und die Nördlinger Bachtrompeten gestalten ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert. Dabei fallen besonders vier Geschwister auf.

Es war Familie Rainer und Susanne Hauf mit ihren vier Kindern, die beim Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Gänsehaut-Feeling erzeugte - inklusive der "Hörner-Familie" mit Jagdhorn, Waldhorn, Flügelhorn und Alphorn. In der brechend vollen Stadtpfarrkirche St. Martin in Gundelfingen erreichten die Mitwirkenden mit ihren Beiträgen jenen Widerhall, den Stadtpfarrer Johannes Schaufler in seiner Begrüßung heraufbeschwor. Mit Freude und Stolz konnte Rainer Hauf seine familiären Mitstreiter vorstellen. Der jüngste Spross Raphael ist Schüler der sechsten Klasse im Albertus-Gymnasium Lauingen und lernt dort das Orgelspielen. Auf der Rieger-Orgel zeigte er mit der "Pastorale" von Domenico Zipoli, dem Choral "Tochter Zion" und einem kurzen Einwurf "Nächtliche Reise" (C. Gurlitt) seine beachtlichen Fortschritte.

Nördlinger Bachtrompetenensemble in der Gundelfinger Kirche

Bruder Johannes Hauf ist ein Schlagwerk-Allrounder, der beim Konzert mit Cajon sanft begleitete, die Trommel bediente und sängerisch aktiv war. Die professionelle Musikerin aus dem Hause Hauf ist Katharina. Als stellvertretende Solohornistin am Augsburger Staatstheater hat sie schon eine steile Karriere hingelegt und ist auch in anderen führenden Häusern sehr gefragt. Mit ihrem fast vier Meter langen Alphorn begeisterte sie das Publikum. Ohne Ventile muss die Interpretin dank der Lippenvibration die Naturtöne hervorbringen. Das geschah in einem "Wiegenlied", bei "Amazing grace" und im "Spirit of Alphorn" hinreißend.

