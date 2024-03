Nach fünf Jahren gibt es wieder einen Ostereiermarkt in Gundelfingen

Seit der Pandemie gab es die Veranstaltung, die stets Tausende anlockte, in Gundelfingen nicht mehr. Jetzt geht es weiter – und zwar unter neuer Führung.

Der Gundelfinger Ostereiermarkt brachte jahrelang tausende Besucherinnen und Besucher auf die Gundelfinger Bleiche. 2019 fand er zum 28. Mal statt, dann kam die Pandemie. Jetzt ruft ihn ein neuer Förderverein wieder ins Leben. An dessen Spitze: der 22-jährige Johannes Lohner. Mit einem neuen Konzept möchte er die traditionelle Frühlingsveranstaltung zusammen mit seinem jungen Team in die Zukunft führen. Und zwar mit 70 Ausstellern, einem größeren Fokus auf das Handwerk und "kleinen Veranstaltungshighlights".

Als großen Vorteil sieht Lohner, dass er mit dem neuen " St. Martin Gundelfingen Förderverein" die "Erfahrung der Veteranen und die Tatkraft der Jugend" vereinen kann. Denn Walter Hieber, der bisher die Feder führte, ist der Zweite Vorsitzende. Und auch zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer mit jahrelanger Erfahrung sind weiterhin mit dabei.

33 Bilder Ein wahres Oster-Paradies in Gundelfingen

Auf der anderen Seite packen aber auch etwa die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Ministrantinnen und Ministranten fleißig mit an. Besucherinnen und Besucher können sich laut Lohner unter anderem auf Live-Drechselarbeiten, das feine Handwerk des Eierbemalens und Klöppelarbeiten freuen. Der Osterhase wird bunte Eier an die Gäste verteilen. Der Historische Bürgerverein Gundelfingen wird sich um die Bewirtung der Schänke kümmern und es gibt mehrere verschiedene "kleine Highlights" wie Live-Musik.

Ostereiermarkt wieder bei der Brenzhalle in Gundelfingen

Eine große Änderung in diesem Jahr, beim 29. Ostereiermarkt, ist, dass er nicht mehr auf der Bleiche stattfindet, sondern wieder wie früher in und um die Brenzhalle und die Grundschule. Mit 70 Ausstellerinnen und Ausstellern soll es der größte Ostereiermarkt werden, der in Gundelfingen je stattgefunden hat. Mehr gebe auch der Veranstaltungsort nicht her, sagt Lohner, und zwar aus Sicherheitsgründen.

Auf der Osterinsel sollen in diesem Jahr rund 1500 Pflanzen verarbeitet werden, sagt Lohner. Im Jahr 2019, als der Markt das letzte Mal stattfand, lachte von dieser ein Osterhase umringt von Blumen in die Menge. Die Gäste sollen Lohners Meinung nach nicht nur Einkaufen. "Das soll nicht nur ein Markt werden, sondern ein richtiges Hineinversetzen in den Ostermodus und den Frühling. Der Winter ist vorbei", sagt der 22-Jährige. Jetzt hofft er auf sonniges Wetter am Wochenende. Denn der Gundelfinger Ostereiermarkt beginnt am Samstag um 10 Uhr und endet abends um 18 Uhr. Am Sonntag gibt es die zweite Gelegenheit, dann von 10 bis 17 Uhr.

