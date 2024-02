Nährstoffbomben aus dem Landkreis Dillingen

Verena Mengele vom AELF Nördlingen-Wertingen erklärt, warum Wintergemüse in der kalten Jahreszeit auf dem Teller landen sollte.

Rund fünf Millionen Tonnen Gemüse werden laut dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen jedes Jahr nach Deutschland importiert. Das sind, heruntergerechnet auf die Region, 5,9 Millionen Kilogramm im Landkreis Dillingen. Ganz abgesehen von der verheerenden Klimabilanz der für den Import erforderlichen Transporte: Warum nicht das Gemüseangebot nutzen, das vor unserer Haustür wächst? Selbst im Winter gibt es davon reichlich, erklärt Verena Mengele vom AELF. Grün- und Rosenkohl trotzen demnach auf den Feldern Minusgraden, Rot- und Weißkohl, Rote Bete und Steckrüben lassen sich lange lagern und Salate aus der Heimat sorgen für Abwechslung auf dem Teller.

An der Bundesstraße zwischen Lauingen und Günzburg sei zudem die Vielfalt an Ackerkulturen im Gundelfinger Gemüseanbaugebiet ersichtlich. Dort gedeihe, was die heimische Küche so wertvoll mache – wahre Nährstoffbomben. Das beliebteste regionale Wintergemüse ist in Deutschland die Karotte, sagt Verena Mengele. Dem gelben Wurzelgemüse folgen Feldsalat, Kürbis, Grünkohl, Rote Bete, Knollensellerie, Pastinaken und Steckrüben. Blicke man aber nicht nur auf den Winter, sondern auf das ganze Jahr, dann mache die Tomate das Rennen. Im Durchschnitt verzehrt jeder deutsche Verbraucher laut AELF jährlich 28 Kilo Tomaten. Mit Abstand folgen Karotten mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von elf, Zwiebeln von neun und Gurken von sieben Kilogramm.

Gemüse ist gut für die Verdauung

„Gemüse versorgt unseren Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen“, betont Mengele. Diese erfüllten wichtige Aufgaben für die Zellen, Knochen, Blut, Nerven und Muskeln. Außerdem rege Gemüse die Darmtätigkeit an und beuge damit Verstopfung vor. Und nicht zuletzt stärke es die körpereigenen Abwehrkräfte, weil sich im Darm ein Teil des menschlichen Immunsystems befinde. Das sei gerade im Winter besonders gut.

Die Gartenbauzentrale Main-Donau in Gundelfingen handelt das ganze Jahr über mit Frischgemüse aus der Region. „Wir werden ausschließlich von Familienbetrieben mit wenigen Saisonarbeitskräften beliefert“, sagt Geschäftsführer Werner Hopf. „Häufig helfen auf den Betrieben drei Generationen zusammen.“

Bei Gundelfingen wachsen die verschiedensten Arten von Wurzelgemüse

Rund um Gundelfingen werden vor allem Wurzelgemüse wie Karotten, Wurzelpetersilie, Rettich, Kohlarten wie Weißkohl und Blaukraut und verschiedene Salate angebaut. Nach der Anlieferung durch die Erzeuger wird das Gemüse gekühlt, sortiert und für den Weitertransport oder die Lagerung aufbereitet und verpackt. Das Gemüse, das laut dem Unternehmen vorwiegend mit selbst produziertem Solarstrom gekühlt wird, werde möglichst regional, vor allem an die bayerischen Lebensmitteleinzelhändler, verkauft.

Wer in seiner Küche auch im Winter auf heimisches Gemüse setzen möchte, dem empfiehlt Verena Mengele auf das Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ zu achten. Dieses Siegel tragen auch viele Produkte aus der Gundelfinger Gartenbauzentrale. Ebenso bieten viele bäuerliche Direktvermarkter frisches Wintergemüse an. Für Rezeptideen verweist Mengele beispielsweise auf die Website kern.bayern.de/wintergemuese. (AZ)