Neue Fische in die Fischaufstiegsanlage in Gundelfingen

Junge und alte Fischer setzen fünf und 15 cm langen Fischarten in die Anlage. So soll der vorhandene geringe Bestand unterstützt werden.

Fischer der Koppelfischerei-Mitgliedern der „Oberen-Donau-Koppelfischerei-Gundelfingen" haben Ende Oktober erstmals Fisch in die neu gebauten, und vor einigen Monaten eingeweihten Fischaufstiegsanlage in Gundelfingen gesetzt. Von der "Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau" wurden als Teil des jährlichen Herbstbesatzes für den 2,4 Kilometer langen Bereich der Donau 500 Barben, 500 Nasen und 200 Elritzen geliefert. Diese "Zweisömmrigen", also zwei Jahre alten Jungfische, sind typische strömungsliebende Flussfische, wie sie in der Donau schon immer heimisch waren. Ohne den seit Jahrzehnten regelmäßig durchgeführten Besatz mit diesen und anderen heimischen Fischarten, um den noch vorhandenen geringen Bestand zu stützen, wären dieser längst erloschen. Die Fischer freuten sich sehr, das die örtlichen Betreiber der Wasserkraftanlagen in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen haben, um Fischaufstiegsanlagen zu errichten. So können die Fische ihren natürlichen Wandertrieb wieder folgen. Dadruch ergibt sich auch wieder eine genetische Durchmischung der einzelnen Restbestände. Unter reger Beteiligung von ganz jungen und älteren Fischern wurden die zwischen fünf und 15 cm langen Fische in der Aufstiegsanlage in die Freiheit entlassen. Bei dem Ereignis dabei war auch der Genossenschaftsvorsitzender Günther Ruck. (AZ)