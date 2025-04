Neue Vorstandsmitglieder der Stadtkapelle Gundelfingen

Die Stadtkapelle Gundelfingen hat in diesen Tagen im Rahmen der Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Bernd Pfab bleibt der Erste Vorsitzende, ebenso wie Annika Engelniederhammer das Amt der Zweiten Vorsitzenden behält. Jonas Hausmann bleibt Kassierer und Lisa Stark Schriftführerin.

Geschäftsführer Dominik Hauf legt Amt nieder

Ihr Amt niedergelegt haben Dominik Hauf, der bis dato Geschäftsführer war, Sandra Wörle (Inventarverwalterin) und die beiden Beisitzer Alexander Winkler und Johannes Hauf. Die Vereinsmitglieder dankten ihnen für die geleistete Arbeit. Als neue Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Jeanette Kindig-Wiehler, Verena Jaud und Christoph Fauser gewählt.

Die Organisation des Schnellefests läuft bereits

Marlene Kapfer behält ihr Amt als Beisitzerin. Der Posten des Inventarverwalters wird intern noch bestimmt, einen Geschäftsführer wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben. Der erste Meilenstein wird das Frühjahrskonzert am Samstag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Brenzhalle in Gundelfingen. Parallel hat im Hintergrund schon die Organisation des 52. Schnellefests vom 26. bis 27. Juli begonnen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.