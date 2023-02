Gundelfingen

11:30 Uhr

Neuer Chef der Wirtschaftsvereinigung will die Attraktivität Gundelfingens steigern

Plus Bernhard Schalk führt mit einem neuen Team die WV in Gundelfingen. Angesichts seines Tatendrangs fragt sich mancher: Warum wollte er nicht Bürgermeister werden?

Von Berthold Veh

Der Mann sprüht vor Ideen. So sehr, dass am Ende des Vorstellungsgesprächs in unserer Redaktion die Frage auftaucht: Warum kandidiert eigentlich Bernhard Schalk nicht für den Bürgermeisterposten in Gundelfingen? Gut, er wäre dann bei der Abstimmung am 12. März der sechste Kandidat gewesen. Aber die Frage haben ihm, wie Schalk verrät, schon einige Bürger und Bürgerinnen gestellt. Schalk ist jedoch leidenschaftlicher Unternehmer, der verheiratete, vierfache Familienvater führt unter anderem die Wasseraufbereitungsfirma Heuf in Gundelfingen. Auch ein Kind des 55-Jährigen habe am Frühstückstisch gefragt, ob er denn nicht Rathauschef werden will, und gleich spontan solchen Überlegungen eine Absage erteilt. Bewegen will Schalk aber in der Gärtnerstadt viel: Im Herbst hat er als Nachfolger von Rainer Hönl die Führung der Wirtschaftsvereinigung (WV) Gundelfingen übernommen und mit seinem Team große Pläne.

