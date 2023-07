Neunjähriger wird bei Unfall in Gundelfingen verletzt - Autofahrer flieht

Ein Bub wird in Gundelfingen von einem Auto angefahren. Der bisher unbekannte Fahrer haut danach einfach ab. War es ein Rettungswagen?

Leichte Verletzungen erlitt ein Neunjähriger am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gundelfingen auf seinem Schulweg. Gegen 7.30 Uhr überquerte der Junge die Lauinger Straße aus Richtung der Straße „Am Bühl“ an einer Verkehrsinsel und schob dabei seinen Tretroller. Als ihm auffiel, dass er etwas vergessen hatte, kehrte er um und stieß dabei mit einem Fahrzeug zusammen, das auf der Lauinger Straße in Richtung Echenbrunn unterwegs war. Nach Auffassung des Neunjährigen handelte es sich dabei um einen Rettungswagen, heißt es im Polizeibericht.

Der Junge ging nach dem Unfall in Gundelfingen in die Schule

Dessen bisher unbekannter Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht. Der Bub erlitt durch den Zusammenstoß Schürfwunden und wurde vor Ort durch eine bisher unbekannte Zeugin erstversorgt. Anschließend setzte er seinen Weg zu seiner Schule fort und begab sich nach Unterrichtsende selbstständig in krankenhausärztliche Behandlung.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet die bisher unbekannte Ersthelferin und weitere Zeugen, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)