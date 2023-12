Gartner stellt aufwendige Marmor-Fassade in New York fertig

Die Gundelfinger Firma hat beim Perelman Performing Arts Cente in der transluzenten Glasfassade 4896 portugiesischen Marmorsteinen verbaut.

Von Gundelfingen nach New York: Das neue Zentrum für darstellende Künste in New York, das Perelman Performing Arts Center (PAC NYC), befindet sich auf dem Gelände des World Trade Center in Manhattan, direkt gegenüber dem 9/11 Memorial und dem One World Trade Center. Mit seiner einzigartigen Architektur bietet es einen außergewöhnlichen Ort für Theater, Tanz, Musik und Oper. Das 42 Meter hohe, kubische Gebäude wurde von Gartner aus Gundelfingen mit einer einzigartigen, transluzenten Glasfassade aus portugiesischem Marmor ausgestattet.

Bei Tag sieht die Fassade wie ein massiver Steinblock aus, bei Nacht wird sie von innen beleuchtet und strahlt ein warmes Licht aus, heißt es in der Pressemitteilung von Josef Gartner. Die flexible Gestaltung des Innenraums bietet zahlreiche Möglichkeiten, von einem Raum mit 90 Sitzplätzen bis zu einer immersiven Nutzung für mehr als 950 Personen. Der hohe, umlaufende Zugangsraum inszeniert die transluzente Fassade im Inneren ebenso effektvoll.

Gartner aus Gundelfingen baut 6960 Quadratmeter große Fassade in New York

Für Joshua Ramus, den Gründer des Architektur- und Designbüros REX mit Sitz in New York City, bestand der wichtigste Aspekt des Entwurfs darin, "ein Konzept zu schaffen, das gleichzeitig respektvoll ist, aber auch eine wichtige Identität besitzt, die das Gebäude als ein Objekt darstellt, das die restaurativen Kräfte der Kunst symbolisiert", heißt es in der Pressemitteilung von Gartner. Er merkte an, dass der Entwurf für das Gebäude in Lower Manhattan sich seines Kontextes bewusst sei und eine gewisse nüchterne Zurückhaltung an den Tag legen solle.

Das Design-Konzept des Architekten sieht eine spezielle Anordnung der Fassadenelemente vor, alle vier Seiten des Würfels sollen am Ende ähnlich aussehen. Der Marmor für die Gebäudehülle stammt aus einem Steinbruch in Portugal. Nach Freigabe der Marmor-Steinblöcke im Steinbruch durch die Architekten wurden diese vom Steinbruch an den Steinbearbeiter gesendet. Dort wurden die Marmorquader zu Steinplatten mit einer Größe von 1483 x 873 x 12 Millimeter geschnitten. Danach wurden sie mit Epoxidharz beschichtet und zwischen zwei fünf Millimeter dicken VSG-Scheiben und unter Verwendung eines EVA-Interlayor einlaminiert und schließlich zu einem mehr als 50 Millimeter dicken Isolierglas zusammengefügt.

Von Gundelfingen nach New York: Tragsicherheit der Marmorfassade war Herausforderung

Die größte Herausforderung bei dieser Fassadenkonstruktion war die Tragsicherheit und die Tatsache, dass jeder der 4896 verbauten Marmorsteine einzigartig in seiner naturgegebenen Struktur ist. Deshalb wurde jeder Stein bereits nach der Steinbearbeitung separat fotografiert und nummeriert, denn auf Basis dieser Fotos bestimmte der Architekt die finale Position der einzelnen Steine an der Fassade. Insgesamt besteht die 6960 Quadratmeter große Fassade aus 1280 Elementen, 320 pro Seite und 4896 einzelnen Marmor-Glasscheiben. (AZ)

