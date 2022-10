Niklas Junkermann will Gundelfingens Bürgermeister werden

Der 30-Jährige bringt laut eigener Aussage bereits parlamentarische Erfahrung mit und baut sich in Gundelfingen eine Zukunft auf.

Der 30-jährige Niklas Junkermann will bei der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen für die SPD ins Rennen gehen. Er hat sich deshalb als möglicher Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2023 den SPD-Mitgliedern vorgestellt. Auf der traditionellen Kirchweihwanderung sprach er über seine Motivation und seine besondere Verbindung zur Stadt.

Junkermann will bei den Herausforderungen anpacken

Zu seinen Beweggründen sagt Junkermann: „Gundelfingen ist eine wunderschöne Stadt, die meine Heimat geworden ist. Seit dem Sommer bin ich endlich auch stolzer Gundelfinger. Das Bürgermeisteramt ist eine Aufgabe, die Einsatz und Hingabe rund um die Uhr erfordert. Ich möchte ein Bürgermeister sein, der nahbar und immer ansprechbar ist." Es gebe eine Vielzahl an herausfordernden Aufgaben zu lösen. Um diese anzugehen, bringe er Erfahrung aus Parlamenten auf mehreren politischen Ebenen mit.

Die SPD-Ortsvorsitzende Birgit Spengler freut sich: „Wir sind glücklich über Niklas Junkermanns Bereitschaft für die Bürgermeisterkandidatur und danken ihm für seine Vorstellung bei der SPD. Unsere Stadt braucht jemanden, der sich mit vollem Herzen für sie einsetzt und ganz nah an den Gundelfingerinnen und Gundelfingern ist. Wir brauchen einen Bürgermeister, der sich allen Facetten der Gemeinschaft widmet und sich auch nicht zu schade ist, selbst anzupacken.“

In Gundelfingen eine neue Heimat gefunden

Niklas Junkermann studierte in Mainz und in Wien Politikwissenschaft. Bereits studienbegleitend war er im politischen Betrieb in Rheinland-Pfalz, Hessen und in Österreich tätig. Zuletzt arbeitete er unter anderem als Pressesprecher der Landeshauptstadt Stuttgart und sammelte dort kommunalpolitische Erfahrung, heißt es in der Mitteilung der SPD. Er ist mit der Gundelfinger Sopranistin Katharina Diana Brandel verheiratet, das Ehepaar hat einen kleinen Sohn. Die Familie wohnt in Gundelfingen und baut sich hier ihre Zukunft auf.

Auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereines Gundelfingen am 11. November 2022 soll der Kandidat offiziell nominiert werden.