Auto und Zug kollidieren an beschranktem Bahnübergang bei Offingen

Ein Autofahrer hat von der Sonne geblendet bei Offingen übersehen, dass die Schranke geschlossen war. Sein Auto stießt mit einem Zug zusammen.

Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein 59-jähriger Autofahrer. Er war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 7 in Richtung Offingen unterwegs. Am Bahnübergang übersah er aufgrund der blendenden Sonne die geschlossene Schranke und den in südliche Richtung fahrenden Zug.

Auto und Zug stoßen zusammen: Zugstrecke für zwei Stunden gesperrt

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem Zugwaggon. Das Auto kam im Gleisbett zum Stehen. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise weder der Pkw-Fahrer, noch die Insassen des Zugs verletzt. Die Bahnstrecke musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Feuerwehren aus Gundelfingen, Dillingen und Lauingen waren im Einsatz, ebenso rückten das THW und die Unterstützergruppe Örtliche Einsatzleitung Dillingen aus.

