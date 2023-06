Partnerstädten Louverné und La Chapelle-Anthenaise zu Besuch

Nordschwabenlauf, neues Feuerwehrhaus und München: Die französischen Freunde aus den Partnerstädten Louverné und La Chapelle-Anthenaise waren einige Tage in Gundelfingen.

Gundelfingen hat nach mehreren Jahren wieder Besuch von ihren französischen Freunden aus den Partnerstädten Louverné und La Chapelle-Anthenaise erhalten. Die meisten Gäste kamen mit dem Bus über Nacht an, aber auch einige Franzosen, die mit dem Auto angereist waren, blieben noch länger um die Gärtnerstadt und den Süden Bayerns zu erkunden. Auf dem Schulhof der Mittelschule Gundelfingen gab es bei der Ankunft ein großes Hallo und Wiedersehen, denn die meisten Personen kannten sich bereits von vorangegangenen Treffen.

Partnerstädten Louverné und La Chapelle-Anthenaise in Gundelfingen

Die Gundelfinger Gastgeber nahmen ihre französischen Freunde mit zu sich, um gemeinsam die Stunden bis zum Abend zu gestalten. Zum Abendessen und zur Willkommensfeier ging es dann in den Bleichestadel. Für Essen sorgte die "Sonne" in Gundelfingen. Die Stadt war durch den zweiten Bürgermeister Roman Schnalzger und mit mehreren Stadträten vertreten. Auch der zukünftige Bürgermeister Dieter Nägele ließ es sich nicht nehmen, die Gäste zu begrüßen und einen schönen Abend zu wünschen.

Der zweite Bürgermeister blickte auf die Jahrzehnte dauernde Städtepartnerschaft zurück. Die beiden Bürgermeisterinnen Sylvie Vielle (Louverné) und Isabelle Fougeray (La Chapelle-Anthenaise) richteten Grußworte an die Anwesenden und überreichten der Stadt ein Geschenk: Eine Holzfigur, die einen Franzosen darstellt. Der Künstler ist der verstorbene Roger Landelle aus Laval, von dem Gundelfingen bereits ein weiteres Werk besitzt, das 2012 zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft überreicht worden war. Noch an dem Abend wurde beschlossen, dass beide Kunstwerke ihren Platz im Rathaus haben werden. Die Showtanzgruppe „Spice“ sorgte mit einem Auftritt für Unterhaltung.

Treffen mit den Söhnen von Barbara Lutzmann auf Gundelfinger Friedhof

Am zweiten Tag des Partnerschafts-Besuchs ging es nach München, was sich die Gäste als Ausflugsziel gewünscht hatten. Nach einer Stadtrundfahrt löste sich die Reisegesellschaft in Gruppen auf, um bei einem Stadtrundgang weitere Eindrücke von Bayerns Hauptstadt zu sammeln. Ein Bummel über den Viktualienmarkt gehörte ebenso dazu wie ein Blick über die Stadt vom Kirchturm der St. Peter-Kirche und das Glockenspiel am Rathaus.

Die Gäste der Partnerstädten Louverné und La Chapelle-Anthenaise beim gemeinsamen Essen in Gundelfingen. Foto: Monika Keck

Auf dem Gundelfinger Friedhof gab es am dritten Tag mit den Söhnen von Barbara Lutzmann ein Treffen an ihrem Grab. Gedacht als Verabschiedung in kleinem Kreis waren doch viele gekommen, um von der langjährigen, engagierten Vorsitzenden des deutsch-französischen Komitees Gundelfingen Abschied zu nehmen und Blumen und Bilder zum Gedenken am Grab abzulegen.

Deutsch-französische Führung durch das neue Feuerwehrhaus in Gundelfingen

Danach stand der Besuch des neuen Feuerwehrhauses auf dem Programm. Der zweite Kommandant Sebastian Schaarschmidt erklärte mit einer kleinen Präsentation die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede des französischen und des deutschen Feuerwehrsystems. Beim Rundgang konnte man von ihm und den liebevoll gestalteten zweisprachigen Schildern noch viel erfahren. Ein Team mit Gastgebern und Gästen aus Frankreich nahm an diesem Tag am stattfindenden Nordschwabenlauf teil, es belegte den neunten Platz.

Zum Ausklang des Treffens begegneten sich Gäste und Gastgeberfamilien zum Abschlussessen in der Kutscherschänke des Fahrvereins Obere Mühle. Bis zur Abfahrt wurde die Zeit noch intensiv für Gespräche aller Art bei Musik und Tanz genutzt. Zum Abschied gaben sich alle wiederholt das gegenseitige Versprechen, sich unbedingt in Frankreich im kommenden Jahr wiederzusehen. (AZ)