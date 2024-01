Auto durchbricht bei Peterswörth Schranke und wird von Zug erfasst

Bei einem Unfall zwischen Auto und Zug auf der Bahnstrecke Günzburg – Donauwörth wurde ein Mann verletzt. Die Strecke war stundenlang gesperrt.

Am Montagvormittag kommt es zu einem schweren Unfall auf dem Bahnübergang bei Peterswörth. Ein Auto wurde dort von einem Zug der Deutschen Bahn erfasst. Warum es zu diesem heftigen Zusammenstoß gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Aktuell ist noch alles gesperrt, die Ermittlungen laufen, wie Einsatzleiter Martin Kuhn vom Polizeipräsidium Schwaben Nord vor Ort bestätigt. Die Sperrung werde auch vorerst nicht aufgehoben, hieß es am Nachmittag. Das Auto habe die heruntergelassenen Schranken der Gleisquerung ungebremst durchbrochen, auch die roten Ampeln halfen nicht. Das Fahrzeug wurde beim Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert.

Zugunfall bei Peterswörth: Endstation für die Passagiere in Günzburg

Der Fahrer war daraufhin im Auto eingeklemmt und musste von der Gundelfinger Feuerwehr befreit werden. Der 76-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht. Laut den Rettungskräften sei der Mann "nicht lebensbedrohlich" verletzt worden, sondern habe leichte bis mittelschwere Verletzungen davongetragen. Ein Rettungshubschrauber war auch vor Ort, wurde aber nicht benötigt.

Am Fahrzeug entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden. Foto: Dominik Bunk



Das Bahnpersonal und die 45 Passagiere der Regionalbahn mussten in einen Bus umsteigen. Der Zug, der trotz Notbremsung erst einige hundert Meter nach dem Zusammenprall zum Stehen kam, muss noch inspiziert werden. Augenscheinlich hat er laut Polizei aber nur leichte Schäden vom Zusammenprall mit dem Auto davongetragen. Die Bahnstrecke zwischen Günzburg und Donauwörth blieb bis 14 Uhr gesperrt, den Straßenverkehr bei Peterswörth leitete die Gundelfinger Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, um. Die weiteren Ermittlungen leitet die Polizeiinspektion Dillingen.