Peterswörther Friedensverein engagiert sich für Geflüchtete

Essen, Elektrogeräte und Fahrräder organisiert der Verein für mehr Humanität und Frieden für Menschen aus der Ukraine.

Der Verein für mehr Humanität und Frieden in Peterswörth engagiert sich weiter in der Flüchtlingsarbeit für Geflüchtete aus der Ukraine. Möbel werden beschafft, Dinge des täglichen Lebens besorgen und Wohnungen finden. Weiter spendet der Verein auch Paletten mit Fertiggerichten in Dosen für Ukrainerinnen und Ukrainer in Kriegsgebieten. Unterstützt werden sie dabei vom ukrainischen Kinderhilfswerk, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Diesem konnte der Verein unter Vermittlung vom Mitglied Rudi Frey ein komplettes Chemie- und Physik-Labor vom St. Bonaventura Gymnasium aus Dillingen vermitteln. Ende Juni wurde dieses verpackt und nach Remseck zum Kinderhilfswerk gebracht. Auch stellte der Verein Lebensmittel, Kleidung, Verbandsmaterial und eine große Stückzahl an Rollstühlen, Pflegerollstühlen und Rollatoren sowie WC-Rollstühlen zur Verfügung.

Einer kürzlich zugezogenen ukrainischen Familie in Höchstädt konnten Möbel und Einrichtungsgegenstände übergeben werden. Weitere ukrainische Familien in Staufen bei Syrgenstein wurden mit sieben Fahrrädern ausgestattet, um wenigstens mobil zum Supermarkt nach Bachhagel zum Einkaufen fahren zu können. Eine Schulranzen-Sammel-Aktion für Schüler in der Ukraine wurde von der Grundschule Sontheim unter der Leitung von Frau Steiner durchgeführt. Einen großen Kofferraum voll konnte sie mir als Spende übergeben.

Vor Kurzem wurde eine ukrainische Familie in Dillingen ebenfalls mit Bettwäsche, Möbeln, Mikrowelle, Staubsauger, Bügeleisen und einem Computer zum Schulaufgaben machen, versorgt. Das Mitglied Ihor Khamitov hat diese Aktion durchgeführt und auch die Möbel dort aufgebaut. Ihor ist auch der Dolmetscher und Ansprechpartner für die Geflüchteten aus der Ukraine und engagiert sich viel im Verein. Der Vorsitzende des Vereins für mehr Humanität und Frieden in Peterswörth Johann Öfele bedankt sich für die Hilfe der Mitflieder und die Spenden. Letzteres sind möglich unter Spendenkonto: Volksbank Brenztal e.G IBAN: DE056 0069 5727 0064 8200 09 BIC: GENODES1RNS. (AZ)