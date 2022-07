Polizei ahndet Verstöße in der Poser- und Tuning-Szene in Gundelfingen

Die Beamten stellen mehrere Verstöße bei den Autos fest. Erhebliches Polizeiaufgebot ist beim Einsatz in Gundelfingen notwendig.

Im Rahmen einer Kontrolle der sogenannten Poser- und Tuningszene in Gundelfingen konnten diverse Verstöße festgestellt werden. So hatte ein 21-jähriger Azubi aus Bächingen an seinem Audi die Abgasanlage so manipuliert, dass er keinerlei Schalldämpfung mehr aufwies. Das Fahrzeug wurde aufgrund der resultierenden massiven Lärmentwicklung vor Ort stillgelegt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Junge Frau aus Gundelfingen hat einiges am Auto manipuliert

Ein weiterer Verstoß wurde bei einer 19-jährigen Verkäuferin aus Gundelfingen festgestellt. An ihrem Audi wurden erhebliche Manipulationen an Fahrwerk, Bereifung und Bremsanlage festgestellt. Da ein TÜV-Gutachten in Auftrag gegeben wurde, sollte der Pkw abgeschleppt werden. Der Abschleppvorgang wurde von hunderten Anhängern der Szene erheblich behindert und zu verhindern versucht, so dass erst nach mehreren Stunden und einem nicht unerheblichen Polizeiaufgebot die Maßnahme durchgesetzt werden konnte. (AZ)

