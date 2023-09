Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer mit 1,4 Promille

Ein 62-Jähriger ist am Sonntagmorgen betrunken Auto gefahren. Die Polizei erwischte ihn dabei in Gundelfingen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine Streife der Polizei Dillingen hat am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Gundelfingen einen 62-jährigen Autofahrer kontrolliert. Nachdem die Beamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten und ein Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Den 62-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)