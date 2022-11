Polizei nimmt Mietbetrügerin in Gundelfingen fest

Eine 44-jährige Betrügerin mietet sich in einem Gasthof in Gundelfingen ein. Sie ist wegen offener Rechnungen bereits bekannt. Warum die Frau sogar hinter Gitter muss.

Die Dillinger Polizei ist am Donnerstag um 11.30 Uhr zu einem Gasthof nach Gundelfingen gerufen worden. Dort hatte sich seit zwei Tagen eine 44-Jährige einquartiert. Der Betreiber hatte laut Polizeibericht aus Hotelleriekreisen erfahren, dass es sich bei der Frau um eine bekannte Einmietbetrügerin handeln soll. Tatsächlich war die 44-Jährige in den vergangenen Monaten im südbayerischen Raum mit gleich gelagerten Delikte in Erscheinung getreten.

Die Frau ist ohne festen Wohnsitz

Nachdem die mittellose Betrügerin, die ohne festen Wohnsitz ist, die offene Rechnung von circa 300 Euro nicht begleichen konnte, nahmen die Beamten sie vorläufig fest. Die Frau wurde in den Arrest nach Augsburg gebracht, wo sie am Freitag im Laufe des Vormittags dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Er setzte den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl in Vollzug. (AZ)