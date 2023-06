Radfahrer stürzt mit 1,6 Promille in Gundelfingen

Ein betrunkener Radfahrer stürtzt. Der 39-Jährige zieht sich bei dem Unfall in Gundelfingen Kopfverletzungen zu.

Ein Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen beobachet, wie ein Fahrradfahrer im Einmündungsbereich der Gartnerstraße in die Peterswörther Straße in Gundelfingen stürzte.

Dabei zog sich der 39-Jährige Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Alkoholtest ergab bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin musste sich der Radler außerdem einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)