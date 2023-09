Regierungspräsidentin Schretter hört Sorgen der Gundelfinger Gemüsebauern

Bei dem Termin bei Gemüsebauern und in der Gartenbauzentrale in Gundelfingen geht es vor allem um die Knappheit von Wasser, das für die Produktion jedoch dringend benötigt wird.

Die Bewässerung der Gemüsefelder rund um Gundelfingen ist existenziell für das Wachstum von Karotten & Co. Ein Thema, um das es auch beim Besuch von Schwabens Regierungspräsidentin, Barbara Schretter, bei den Gundelfinger Gemüsebauern und in der Gartenbauzentrale ging. Nachdem die Ernte trotz extremer Hitze und Trockenheit im vergangenen Jahr gut ausgefallen war, halten die Betriebe den Einsatz von kühlem Nass im Gemüsebau als unabdingbar. Doch Sorgen bereitet das Auslaufen von wasserrechtlichen Erlaubnissen sowie die öffentliche Diskussion zur Wasserentnahme.

Beim Besuch in der Gartenbauzentrale Main-Donau eG erklärte der Geschäftsführer Werner Hopf: "Wir brauchen für unsere Produktion Wasser, sonst funktioniert da nichts – da helfen dann auch keine Tricks mehr." Damit zielte der Chef von rund 20 Mitgliedsbetriebe in Schwaben auf die Tatsache ab, dass Gemüsebaukulturen generell einen hohen Wasserbedarf haben und bei ihrer Entwicklung eine sichere Versorgung gewährleistet sein muss.

Schwabens Regierungspräsidentin Barbara Schretter zu Besuch in Gundelfingen

Landrat Markus Müller berichtete auch über die vielen Gespräche, die deswegen schon geführt würden. "Wir brauchen unsere regionalen Produkte, die von landwirtschaftlichen Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen hergestellt werden", betonte er.

Dass der Anteil des Agrarzweigs am Gesamtwassereinsatz insgesamt nur zwei Prozent beträgt, erklärte bei dem Termin Josef Schnell, der höchste Beamter in Sachen Landwirtschaft bei der Regierung von Schwaben. Andere Länder wie Spanien oder Ägypten verzeichneten dagegen hohe zweistellige Werte.

In Gundelfingen gibt es einen "super Boden" für den Gemüseanbau

Die Gundelfinger Gemüsebauern Claudia und Josef Hopf besuchte die Regierungspräsidentin ebenfalls. Das Paar baut auf dem Großteil ihrer 76 Hektar vorwiegend Karotten, Petersilienwurzeln und verschiedenes Kraut an. Die Vielzahl der Gemüsesorten hängt auch damit zusammen, dass es dort laut Geschäftsführer Werner Hopf "einen super Boden" gibt, der sogar in Fachkreisen als "besondere furchtbare Grundlage" gilt. Kein Wunder, dass dort "auch alles produziert wird, was der Acker hergibt", sagte Hopf. Am besten wachsen dort die Karotten, von denen 7000 Tonnen angebaut werden.

Das Angebot der Gemüsebauer bewunderte Schretter. Sie scherzte, dass dieses ihrem persönlichen Einkaufszettel entspreche. Zudem erkundigte sie sich nach der Preisentwicklung, den Gemüsesorten und vielen technischen Details.

Regierungspräsidentin möchte sich um das Wasserproblem kümmern

Auf den hohen Stellenwert beim Gemüse innerhalb der Region, aber auch in der gesamten Gesellschaft ging der Behördenleiter beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen (AELF) Reinhard Bader ein. Der aktuelle Bundeslandwirtschaftsminister habe sich dafür ausgesprochen, statt zu hohem Fleischkonsum das Gemüse zu wählen. Die Produktion von Letzterem müsse, auf jeden Fall sichergestellt werden.

Fachsimpeln über Gemüse (von links): Landwirtschaftsdirektor Josef Schnell, Gemüseanbauer Claudia und Josef Hopf, Landrat Markus Müller und Regierungspräsidentin Barbara Schretter, Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele und AELF-Leiter Reinhard Bader Foto: Günther Stauch

Hautnah erlebten die Gäste die Bearbeitung von Gemüse in der Gartenbauzentrale, bei der die Karotten mittels Video-Sensor in puncto Größe und Zustand untersucht und notfalls zur Tierfütterung aussortiert werden. Neben der ratternden Automatik arbeiten dort auch Angestellte, um die Möhren für den Verkauf fertig zu machen. Die Regierungspräsidentin Schretter sagte in ihrem Schlussplädoyer: "Früher wusste man schon als Kind, wie viel Arbeit beim Bauern dahintersteht, das fehlt heute", bedauerte Schretter, die seit März in diesem Amt ist. Sie fügte hinzu: "Ihre Wasserproblematik ist bei mir angekommen, ich nehme sie mit nach Augsburg."

Der Besuch der Regierungspräsidentin, an dem auch Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele teilnahm, hatte eine weitere Station. Am Nachmittag besichtigte Schretter den Milchviehbetrieb der Familie Hermanns in Reistingen.