Rettungshubschrauber transportiert Schwerverletzte nach E-Scooter-Unfall in Gundelfingen ab

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Gundelfingen. Eine 18-Jährige und eine 15-Jährige wurden dabei schwer verletzt. Gegen 20.35 Uhr seien die beiden im Feldgatterweg laut Polizei verbotswidrig gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren. An der Einmündung zur Günzburger Straße hätten sie demnach die Vorfahrt eines 23-jährigem BMW-Fahrers missachtet, der stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter. Beim Zusammenprall wurden die beiden Mädchen vom E-Scooter geschleudert und zogen sich schwere, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. so die Polizei.

Die 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 15-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Unfallstelle bestellt. Die Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. Für die Maßnahmen war die Feuerwehr Gundelfingen mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizeiinspektion Dillingen hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)