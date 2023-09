Ritter erobern Gundelfingen: Das mittelalterliche Spectaculum startet

In Gundelfingen können Besucher am Wochenende in das Mittelalter eintauchen. Am Freitag eröffnete das mittelalterliche Spectaculum mit Fanfaren und Ritter- und Feuershow.

Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glatt glauben, man sei im Mittelalter. Der Blick erhascht Gaukler, Fanfare und Ritter in Rüstungen und mit Schwertern. "Das ist nicht mehr Klein-Kaltenberg, sondern ein riesiges Fest", triumphiert der Vorsitzende des Historischen Bürgervereins Walter Hieber, gekleidet in das Gewand des "Abts von Kaltenberg". Zusammen mit der Gundelfinger Ritterschaft veranstaltet der Verein ein spektakuläres Mittelalterfest auf dem Gelände an der Haunsheimer Straße.

Auch der Schirmherr, "Markus der Große" und Landrat Markus Müller ist beeindruckt. "Richtig stark", findet er mit Blick auf das 17.000 Quadratmeter große Gelände. Bürgermeister und weiteren Schirmherr Dieter Nägele freut sich schon auf das Fest. "Ich bin überwältigt von dem Gelände, der Größe und Vielfalt der Aussteller und der gigantischen Hander-Arena." Beide sprach großes Kompliment an die Organisatoren Eugen Hader, Walter Hieber und Jürgen Wille aus. Hader oder besser gesagt "Ulrich von Gundelfingen" witzelt in Ritterrüstung von seinem Pferd herab: "Wir wollten etwas Kleines auf die Beine stellen, aber es ist etwas größer geworden."

Mittelalterfest in Gundelfingen eröffnet mit großem Spektakel

Die Vorbereitungen für das Fest liefen bis zu letzten Minute. Hieber lobt, dass mal wieder für ein Gundelfinger Fest alle zusammengearbeitet hätten, ob Historischste Bürgerverein, die Freiwillige Feuerwehr oder die Stadt Gundelfingen. Er freut sich auf ein tolles Wochenende, nachdem anstatt dem Regen vom Vormittag die Sonne zur Eröffnung des Mittelalter-Spektakels herauskam. Er ist sich sicher: "Das hier wird keine Eintagsfliege."

Für das große Mittelalter-Spektakel ist am Wochenende ein mitreißendes Programm geplant. Mit Böllerschussen und den Härtsfelder Fanfaren wurde das Fest am Freitag spektakulär eröffnet. Die Schirmherren Landrat Markus Müller und Bürgermeister Dieter Nägele hielten Reden. Der "ewige Spielmann" Marc van Langen, Kistlers Puppenspiel aus dem Jahr 1150, und mittelalterliche Musik der Zechpreller stimmten die Besucher auf die Show in der Hander-Arena, in die 800 Leute passen, ein. Die Gaukler, Ritter auf Pferden, Fanfaren, Feuershow und -spektakel begeisterten die Besucher bis tief in die Nacht.

Ritter, Gaukler und Feuershow: Gundelfingen feiert ausgelassen Mittelalterfest

Das aufregende Geschehen setzt sich am Samstag und Sonntag fort. In der Hander-Arena sind die Gaukler- und Rittershows mit Fanfaren am Samstag um 14.45 Uhr und 20.30 Uhr und am Sonntag um 14.45 Uhr zu sehen. Die Falkner Kühnle bringen samstags und sonntags jeweils um 16 Uhr und 16.45 Uhr mit ihren Raubvögeln die Menge zum Staunen. Der Festgottesdienst startet am Sonntag mit den Gundelfinger Nachtwächtern in der Hander-Arena und ist kostenlos. Darauf folgt ab 11 Uhr Frühschoppen und viele Konzerte und Aufführungen. Der Feuerzauber bereitet jedem Festabend ein magisches Ende.

Im Mittelalterlager können Besucher auch einiges entdecken, wie die Gundelfinger Ritterschaft, die Gundelfinger Burghut, die Stadtsoldaten Burgau. Auch bei Händlern, wie dem historischen Silberschmied oder bei Handwerkern wie dem historischen Schmied kann man vorbeischauen. Für Vergnügen sorgen der "Rajos-Clan" mit Eselreiten und anderen Aktivitäten für Kinder, Markus der Mäusegaukler aus Maushausen oder die historische Schiffsschaukel. Auch musikalische Unterhaltung ist geboten, darunter die Gruppe "Zechpreller", die Härtsfeldfanfaren Dischingen, der Spielmannszug Gundelfingen, der Bürgerwehrspielmannszug Lauingen, die Fanfare Brass Band und der Fanfarenzug Lauinger Mohr.

Für die Rittershows zahlen Jugendliche acht Euro und Erwachsene 15 Euro. Ritterturnier-Eintritt und "Wegzoll" kosten zusammen 15 Euro. Kinder, die kleiner als 1,30 sind haben überall freien Eintritt. Besucher im Mittelalter-Outfit erhalten einen Rabatt von zwei Euro auf Wegezoll und Eintritt.