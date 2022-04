Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und beschädigt dabei Auto in Gundelfingen

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Schüler.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen wollte am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Gundelfingen einen vor ihnen fahrenden Motorrollerfahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, fuhr dieser jedoch weiter, und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr er mit ungebremster Geschwindigkeit in die Alemannenstraße ein und kam auf die Gegenfahrspur.

Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt

Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Fiat. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrer seine Flucht weiter fort, konnte aber schließlich auf Höhe des Mühlenwegs gestoppt werden, beschreibt es die Polizei in ihrem Bericht.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18 jährigen Berufsschüler, der für den Motorroller keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem war der Roller nicht mehr versichert. Um trotzdem damit fahren zu können, hatte der Schüler ein Kennzeichen aus dem Jahr 2010 angebracht. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen zahlreicher Verstöße ermittelt, darunter Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (pol)

