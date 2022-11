Gundelfingen

vor 17 Min.

Roswitha Stöpfel tritt für die Grünen bei der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen an

Plus Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen nominiert offiziell Roswitha Stöpfel. Die 50-Jährige ist die erste Grünen-Bürgermeisterkandidatin im Landkreis Dillingen.

Von Susanne Klöpfer

Eigentlich war es klar, dass Roswitha Stöpfel als Kandidatin für die Grünen um das Amt als Bürgermeisterin in Gundelfingen kämpfen wird. Doch als dann wirklich gewählt ist, strahlt die Gundelfingerin freudig über das ganze Gesicht und ist sichtlich ergriffen. Es ist eine kleine Runde, die sich für die Nominierungsveranstaltung im TV-Sportheim am Donnerstagabend versammelt hat. An zwei Tischen sitzen etwa 15 Personen, acht davon sind stimmberechtigt. Kein Wunder, denn den Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in der Gärtnerstadt gibt es erst seit 2019. Seit zwei Jahren sitzen erstmals zwei Grüne-Stadträtinnen im Gremium. Nun folgt ein weiter besonderer Moment, wie Stöpfel zu Beginn des Abends sagt: "Die Grünen stellen erstmals im Landkreis Dillingen eine Kandidatin als Bürgermeisterin."

