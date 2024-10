Sanierung des Gundelfinger Hallenbads wird teurer als erwartet

Das Gundelfinger Hallenbad ist sanierungsbedürftig. An den Wänden platzt der Beton ab, der darunterliegende Stahl rostet. 2022 beauftragte der damalige Stadtrat das Planungsbüro Conceptk beauftragt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Auch eine erste grobe Kostenschätzung entstand damals. Sie betrug 1,5 Millionen Euro. Architekt Rainer Letsch vom gleichnamigen Architekturbüro, das mit der konkreten Umsetzung angefangen hat, stellt jetztErkenntnisse vor. Nach den tiefgehenden Untersuchungen werde Gundelfingen nun fast die doppelte Summe aufbringen müssen: 2,9 Millionen Euro.

„Wir haben es im Prinzip mit zwei verschiedenen Korrosionsschäden zu tun“, erklärt Architekt Letsch bei der Stadtratssitzung vergangene Woche. Zum einen die Karbonatisierungskorrosion, zum anderen die Chlorid induzierte Korrosion. Erstere sorge für Beton-Abplatzer, die andere löse den Stahl auf und sei für Lochfraß in den Stangen verantwortlich. Zudem sei die Druckfestigkeit des Betons allgemein mangelhaft, diese müsse wiederhergestellt werden. Viele Stellen seien außerdem offen oder die deckende Betonschicht zu dünn.

Bisher nicht bekannte Schäden treiben Preis für Gundelfinger Bad in Höhe

Diese und weitere Faktoren wie gefundene Schadstoffe, die zwar aktuell nicht bedenklich für den Badebetrieb seien, aber entsorgt werden müssten, treiben laut Letsch – neben den allgemein gestiegenen Baukosten – den Preis für die Sanierung des Hallenbads nach oben. Zudem stimmten einige Pläne nicht, von der Fußbodenheizung an den Laufwegen etwa habe man nichts gewusst. „Wir haben hineingebohrt, dann kam das Wasser heraus“, erzählt Letsch. In der Beckenbodenplatte fehle sogar die Bewehrungslage, die für zusätzliche Stabilität sorgen sollte. Das habe man nur zufällig herausgefunden, nachdem bei Bohrungen nichts gefunden worden sei. „Da haben 1968 alle, die am Bau beteiligt waren, versagt“, sagt Letsch. Zusammengefasst steigern also Preisentwicklungen, Zusatzleistungen, bekannt wie unbekannt, und gefundene Schadstoffe die Kosten.

Den Baubeginn setzt Architekt Letsch für das Frühjahr 2025, nach der kommenden Hallenbadsaison im Winter, an. Bis etwa August 2026 solle es dauern. „Damit entfällt eine Badesaison“, merkt Bürgermeister Dieter Nägele an. Einen Risikopuffer plane das Architekturbüro nicht ein. Man erhoffe sich stattdessen durch den geplanten Ausschreibungstermin im kommenden Frühjahr geringere Kosten, da die Auftragslage entsprechender Firmen zu dieser Jahreszeit schlechter sei.

Gundelfingen plant ohne finanziellen Puffer

Jürgen Hartshauser (SPD) stellt die Frage, ob es kostengünstiger wäre, das gesamte Becken durch etwa ein Edelstahlbecken zu ersetzen. Architekt Letsch entgegnet ihm, dass die Kosten damit trotzdem höher lägen. Denn dann müsse der gesamte Bau angepasst werden, da sich das Gewicht auf die Ränder, die „Auskragung“ im Fachjargon, konzentrieren würde. Max Ruchti (SPD) möchte wissen, weshalb ohne finanziellen Puffer geplant werde: „Gibt es keine typischen Sachen, die kommen könnten?“ Letsch könne das zwar nicht komplett ausschließen, entgegnet aber: „Wir haben zum jetzigen Stand alles erfasst. Der Markt ist aktuell in Bewegung. Wir hoffen, dass sich der Zeitpunkt der Ausschreibung wirtschaftlich lohnen wird.“

Eine Fördermöglichkeit gebe es nicht, erklärt Bürgermeister Dieter Nägele. Doch das Hallenbad müsse entweder jetzt, oder gar nicht saniert werden. Manfred Wörle (CSU) merkt an, dass seiner Meinung nach „zu entspannt“ über die Kostenverdopplung gesprochen werde und stellt die Seriosität des Büros Conceptk infrage. Architekt Letsch, der aktuelle Planer, entgegnet, dass es sich dabei lediglich um eine Machbarkeitsstudie gehandelt habe. „Nur eine grobe Richtung, was es ungefähr kosten könnte.“ Darin enthalten seien im Gegensatz zu seiner Planung keine tiefgehenden Untersuchungen gewesen: „Das mit dem Beckenboden hätten sie nie erkennen können.“

Rathauschef Nägele erklärt, dass Conceptk bereits damals angekündigt habe, dass die Kosten um bis zu 40 Prozent variieren könnten, auch ohne die mittlerweile stark gestiegenen Baukosten. Damit sei alles im Rahmen der Prognose. Der Stadtrat beschließt einstimmig, dass das Büro Letsch und das Büro Riefle aus Bächingen die Planungen fortführen und die Auftragsvergaben an entsprechende Unternehmen vorbereiten sollen.