Sattelzug gerät auf der B16 bei Schwenningen auf Gegenfahrbahn

Ein 45-Jähriger Autofahrer aus Donauwörth wird von einem Lkw zum Ausweichen gezwungen. Sein Auto prallt gegen die Leitplanke.

Ein 45-jähriger Donauwörther hat am Freitag gegen 7.10 Uhr mit seinem schwarzen Audi die B16 bei Schwenningen in Richtung Blindheim befahren, als ihm ein bisher unbekannter Sattelzug auf seiner Spur entgegenkam. Der Autofahrer musste laut Polizeibericht nach rechts ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke auf seiner Fahrbahnseite.

Der Sattelzugfahrer fährt einfach weiter

Zu einem direkten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nach Angaben der Polizei nicht. Der Fahrer des Lkw fuhr jedoch laut Polizeibericht weiter, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukomme. Am Auto und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die Wahrnehmungen zum Kennzeichen oder dem Sattelzug selbst gemacht haben, werden sie gebeten, sich unter Telefon 09071/ 560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)