Schneefall und Glätte: Zwei Verkehrsunfälle in Gundelfingen

Zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Gundelfingen gekommen. Gegen 20.10 Uhr befuhr eine Gundelfingerin die Lauinger Straße stadteinwärts. Aufgrund des einsetzenden Schneefalles und des Gefälles der Straße kam sie nach Angaben der Polizei in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Dieser wurde auf einer Länge von etwa fünf Metern aus der Verankerung gerissen. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Der Wagen muss nach dem Unfall in Gundelfingen abgeschleppt werden

Der Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 5500 Euro

Zu einem weiteren Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es am Montag gegen 20.20 Uhr im Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn. Eine Lauingerin befuhr mit ihrem Auto die Lauinger Straße in Richtung Gundelfingen. Wohl aufgrund plötzlich einsetzender Glätte kam sie laut Polizeibericht, als sie nach rechts in die Straße Ortsrand abbiegen wollte, mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde beim Aufprall zerstört. Außerdem touchierte der Pkw noch eine Werbetafel und eine Gartenmauer, wobei diese jeweils nur leicht beschädigt wurden.

Unfall in Echenbrunn: An Auto bricht die Vorderachse

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. An dem Wagen brach beim Aufprall unter anderem die Vorderachse. (AZ)