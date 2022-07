Schnellefest Gundelfingen: „Die Leut’ derrennen uns“

In der Gärtnerstadt ist die Luft heiß, das Bier kalt und die Stimmung gut. Entsprechend groß ist der Andrang.

Beim Schnellefest in Gundelfingen war wieder Volksfeststimmung angesagt. Ganz zünftig im Schatten der hohen Bäume verwandelte die Stadtkapelle Gundelfingen den Schnellepark wieder in einen großen Biergarten, der auch kulinarisch nichts zu wünschen übrig ließ. Bereits zum Festauftakt mit musikalischer Begleitung der Jugendkapelle ließen sich die zahlreichen Besucher vom vielseitigen Speisenangebot locken. Ob leckere schwäbische Schmankerln, Fisch am Steckerl oder in der Semmel, italienische Speisen oder Crepes für die Süßschnäbel, für jeden Geschmack war etwas dabei. Nicht nur am Bierausschank bildeten sich lange Schlangen – auch an der Cocktailbar, am Pils- oder Weinstand gab es eine große Auswahl.

Der Andrang auf das Gundelfinger Schnellefest ist enorm

Die Kleinen amüsierten sich beim Kinderkarussell und ließen sich Zuckerwatte schmecken. Das Schnellefest, das von und mit der Stadtkapelle Gundelfingen heuer schon zum 49. Mal mit viel Schwung veranstaltet wird, zählt mittlerweile zu den beliebtesten Freiluftveranstaltungen in der ganzen Umgebung. Viele kamen mit dem Radl, schon die Herfahrt zum Schnellepark ist ein Genuss. Obwohl noch etwas bei den Gundelfingern fast schon sprichwörtlich gewiss ist: Am Schnellefest kommt immer irgendwann ein Gewitter. Davon ließ sich aber niemand abschrecken, im Gegenteil: Dieses Jahr war der Andrang besonders groß.

Ein Jahr vor dem runden Jubiläum kamen am Wochenende die Gäste zur 49. Auflage des Gundelfinger Schnellefests. Foto: Johanna Hoffmann

Schon zum Festbeginn mit Blasmusik schlenderten die Besucher gemütlich in den Park. Bei sommerlichen Temperaturen genossen die Gäste die lauschige Atmosphäre des Schnelleparks bis weit nach Mitternacht. Die Organisatoren von der Stadtkapelle Gundelfingen gefragt, wie viele Besucher wohl beim diesjährigen Schnellefest da waren, heißt es einfach nur gut gelaunt: „Keine Ahnung. Die Leut´derrennen uns!“