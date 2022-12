Gundelfingen

Schnelles Internet bald in Gundelfingen? Telekom sorgt für Überraschung

Der Glasfaserausbau in Gundelfingen soll in den kommenden Jahren vorangetrieben werden.

Plus Wie in vielen Kommunen im Landkreis Dillingen, ist der Breitbandausbau in Gundelfingen ein heißes Thema. Die Telekom plant nun, im Jahr 2025 Glasfaser zu verlegen.

Von Susanne Klöpfer

Richtig schnelles Internet ist inzwischen Basis für vieles, das Arbeiten von zu Hause aus ebenso wie für die Industrie der Zukunft. Höchstgeschwindigkeiten ermöglicht der Breitbandausbau, zum Beispiel mit Glasfaserkabeln, die Ladegeschwindigkeiten von mindestens 1000 Mbit/s erlauben. Doch in vielen Kommunen im Landkreis Dillingen stockt der Ausbau noch, so auch in Gundelfingen. Bei einer Markterkundung, welche die Stadt in Auftrag gab, zeigt sich nun, dass es damit zumindest in der Gärtnerstadt vorangehen kann. Doch es bleiben Unsicherheiten.

