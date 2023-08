Schon wieder stellt die Polizei in Gundelfingen Drogen sicher

Aus einer Personenkontrolle in Gundelfingen wird am Mittwoch eine Hausdurchsuchung. Dort findet die Polizei unter anderem eine Cannabispflanze.

Bei einer Personenkontrolle am Mittwoch gegen 20.30 Uhr im Stadtgebiet von Gundelfingen stellten die Beamten der Dillinger Polizei bei einem 24-Jährigen einen Joint sowie ein Glas mit Amphetamin sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsnachschau wurde eine weitere geringe Menge an Marihuana sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden. Da sich zudem weitere Hinweise auf die Herkunft der Betäubungsmittel ergaben, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bei einem 28- und einem 41-Jährigen weitere Durchsuchungen durchgeführt. Hierbei fanden die Beamten neben weiteren Rauschgiftutensilien auch eine geringe Menge an Marihuana und eine Cannabispflanze. Gegen die Personen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)