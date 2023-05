Schüler nimmt Ecstasy und fährt in Gundelfingen Mofa

Die Polizei hat einen 15-jährigen Mofafahrer in der Gundelfinger Bahnhofstraße kontrolliert. Der Jugendliche stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Gundelfingen einen 15-jährigen Schüler kontrolliert, der mit dem Mofa unterwegs war.

Ein Drogenvortest ergibt, dass der Schüler Ecstasy genommen hatte

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest ergab laut Polizeibericht die Einnahme von Ecstasy. Der Schüler musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)