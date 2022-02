Gundelfingen

Schwere Entscheidung, aber: Die GET in Gundelfingen findet erst 2023 statt

Die Veranstalter der GET in Gundelfingen haben gemeinsam beschlossen, dass die Erlebnistage nicht in diesem Jahr, sondern erst im Herbst 2023 stattfinden sollen. Das Datum steht schon fest: 15. bis 17. September.

Plus Die Veranstalter haben es sich nicht leicht gemacht. Nun steht aber fest, dass die Erlebnistage in Gundelfingen endgültig auf das kommende Jahr verschoben werden.

Von Simone Bronnhuber

Jutta Delle lacht am Telefon und sagt: „Danach bin ich immer fix und fertig. Aber ich will trotzdem auf jeden Fall jedes Mal dabei sein.“ Die Chefin im Gasthof Delle in Gundelfingen kann die Entscheidung, dass die GET in diesem Jahr nicht stattfindet, gut nachvollziehen. Nur zu gut wisse sie, welchen Aufwand die Corona-Pandemie bedeutet. Erst Zusagen, dann Absagen – Alltag bei ihr im Gasthof, wie sie erzählt. „Ich würde das Risiko bei der GET auch nicht tragen wollen“, sagt sie.

