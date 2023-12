Sie engagieren sich seit mehrere Jahrzehnte für die Kolpingfamilie

Die Kolpingfamilie Gundelfingen ehrt langjährige Mitglieder.

Den Kolpinggedenktag am Vorabend des 1. Advent zu begehen gehört zum Brauchtum der Kolpingfamilie (KF) Gundelfingen. Im Festgottesdienst griff Stadtpfarrer Johannes Schaufler ein Zitat aus der Lesung auf. "Seid wachsam" lautete dieser Aufruf, den der Präses der KF ins Zentrum seiner Predigt stellte. Er verband mit diesem Appell Erfahrungen aus dem Alltagsbereich, verknüpfte damit aber auch die Forderung nach sozialem Engagement. "Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird's bald in der Welt auch besser aussehe." Mit diesem Ausspruch Adolph Kolpings verband der Präses den Wunsch zum Einsatz in Familie aber auch in der Nachbarschaftshilfe oder im Vereinswesen. "Wo kann ich mich einbringen, was kann ich?“ Diese Frage stelle sich gestern wie heute, meinte Schaufler in abschließenden Worten.

Der Saal war voll besetzt, als man sich zum Festabend im Pfarrheim traf. Vorsitzender Werner Lohner ging in einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr mit den verschiedenen Aktivitäten und Höhepunkten ein. Mit den Worten "Wir schauen voraus und wollen unser Programm noch ausbauen", gab er eine zuversichtliche Prognose für die kommenden Monate.

Auch Mitglieder wurden geehrt: Eine besondere Würdigung erfuhren Walter Mannes für 60 Jahre und Walter Thomas für fünf Jahrzehnte treuer und aktiver Mitgliedschaft. Ihre Ehrung für 40 bezihungsweise 25 Jahre erfuhren Marion Haas, Alfred Hausmann, Gerhard Hörbrand, Monika Nicklaser, Ute Reicherzer sowie Ulrike Wörle und Thomas Mayer. Offiziellen Abschluss des Gedenktages bildete das gemeinsame Singen des Kolpingliedes. (AZ)