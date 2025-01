So feiern die Gundelfinger Glinken ihre Prunksitzung

In der Gundelfinger Brenzhalle findet am Samstagabend, 1. Februar, die Prunksitzung der Glinken statt, bei der die Faschingsgesellschaft zusammen mit den gastierenden Gruppen vollumfänglich zeigen wird, was sie alles zu bieten hat. Um 17.30 Uhr wird der Saal eröffnet, schreibt der Faschingsverein, ab 18.30 Uhr wird die Stadtkapelle die Gäste auf das Programm ab 19 Uhr einstimmen. Stargast ist die aus dem Fernsehen bekannte schwäbische Mundartkünstlerin Friedel Kehrer. Sie kann auf fast 40 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Davon 38 Jahre an der Seite ihrer ehemaligen Partnerin Märy Lutz. Mit ihr bildete sie das Mundartduo „Bronnweiler Weiber“. Sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, und liefert schwäbisches Kabarett vom Feinsten, schreiben die Glinken.

Icon Galerie 41 Bilder Am Samstag hat die Faschingsgesellschaft aus Gundelfingen wieder Hof gehalten. Mit dabei: Gekonnte Auftritte, Komik und mitreißender Showtanz. Die besten Bilder.

Lange ist es her, dass bei der Prunksitzung eine Guggenmusik aufgetreten ist. In diesem Jahr wird sich das aber ändern, denn für 2025 konnten die Gundelfinger die „Nausstragger“ verpflichten. Mit einer Spielstärke von rund 68 Personen und dem Motto „Vikings – Auf dem Weg nach Valhalla“ sollen sie das Publikum in der Brenzhalle begeistern. Die Guggenmusikerinnen und -musiker tragen auffällige Kostüme bestehend aus verschiedenen Lederarten, Fell und Silber und sind mit Federn und Hörnern verziert, inspiriert von den tapferen Kriegern des Nordens. Die Gruppe besteht seit 1993 und kommt aus Wäschenbeuren. Dort, wo der Stammsitz der Hohenstaufen war, mit der auch Gundelfingen in früherer Geschichte verbunden war.

Gundelfinger Glinken zeigen, was sie können

Mit dem Rother Carneval Verein kommt eine renommierte Gesellschaft, so die Glinken, welche letztmals 2015 in Gundelfingen zu Gast war. Sie werden mit Garde, Show, Prinzenpaar, Tanzmariechen und einer Bütt vor Ort sein.

Der zweite Verein ist die Karnevalsgesellschaft „Greane Krapfa“ aus Oberelchingen, in Gundelfingen bisher nicht bekannt. Die Glinken werden bei der Prunksitzung in der Brenzhalle ihr gesamtes Repertoire der Faschingssaison 2025 zeigen. Den Abschluss des Abends wird wieder der Showtanz der Faschingsgesellschaft „Hollaria“ aus Augsburg mit dem Motto „Glamour Show Night“ machen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Gundelfingen. Karten gibt es bei Optik Mayer in der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen zu kaufen. (AZ)