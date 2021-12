Gundelfingen

vor 41 Min.

So feiern die Kinder im Kinderhaus St. Clara in Gundelfingen Weihnachten

Das traditionelle Krippenspiel bildet einen Höhepunkt am Heiligen Abend im Kinderheim St. Clara in Gundelfingen. Die Kinder haben es gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, darunter die zukünftige Heimleitung Stephanie Punzmann (links), einstudiert. Auch Sr. Maria Elisabeth (Mitte) freut sich auf das Stück.

Plus Die Weihnachtsfeiertage verbringen viele im Kreise der Familie. Sie essen gemeinsam und tauschen Geschenke. Das ist im Gundelfinger Kinderheim ganz ähnlich. Dort feiert man als eine große Familie.

Von Laura Mielke

An Heiligabend fahren viele Menschen nach Hause zu ihren Familien, um mit ihnen zu feiern, zu essen und Geschenke auszutauschen. Aber wie läuft das bei den Kindern im Heim ab? Das Kinderhaus St. Clara in Gundelfingen gewährt einen Einblick in diese besondere Zeit, denn anders als vielleicht erwartet, verbringen die meisten Heimkinder Heiligabend dort.

