So geht es mit der Gundelfinger Kläranlage weiter

Plus Dass die Kläranlage in Gundelfingen saniert werden muss, steht nicht zur Diskussion. Dafür aber die Kosten. Der Stadtrat informiert über den aktuellen Stand.

Die Abwasserreinigungsanlage der Stadt Gundelfingen soll bis zum Jahr 2028 umfangreich saniert werden. Bereits 2017 hatte sich das Gundelfinger Stadtratsgremium aus Kostengründen gegen einen Neubau an einem anderen Standort entschieden. Auch der Anschluss an Lauingen war geprüft worden, was aber vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) als unwirtschaftlich eingestuft wurde. Um festzustellen, welche Teile der Kläranlage wie dringlich und in welchem Umfang saniert werden müssen, wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Zum aktuellen Sachstand informierten die Mitarbeiter bei der jüngsten Sitzung des Gundelfinger Stadtrats.

