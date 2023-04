So international feiert Gundelfingen seinen ersten Nationentag

Beim Aktionstag der Wirtschaftsvereinigung engagieren sich 21 Gundelfinger Geschäfte und präsentieren Essen, Getränke und Gewohnheiten aus verschiedenen Ländern.

Zum Nationentag schlendern bei Sonnenschein vereinzelt Menschen durch die Gundelfinger Innenstadt und spähen neugierig in die Schaufenster der Läden. In der Bäckerei und Konditorei Vogt gibt es am Freitagnachmittag äthiopisches Fladenbrot mit scharfer Soße und Kaffee aus dem afrikanischen Land zu probieren. Chefin Christine Vogt erklärt: "Wir haben zwei Bäcker aus Äthiopien, die die Fladen zubereitet haben." Der Teig bestehe aus Weizenmehl, Maismehl, Hefe und reife über Nacht.

Gundelfinger Nationentag: 21 Läden zeigen verschiedene Kulturen

Schon einige haben am Aktionstag der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, bei dem 21 Läden mitmachen, in der Bäckerei vorbeigeschaut: "Einige haben es probiert, manche fanden es zu scharf", sagt Vogt. Das macht auch Martina und Paul Mack neugierig, die dort gerade einen Kaffee trinken. Das Paar ist extra aus Niederstotzingen (Landkreis Heidenheim) hergefahren. "Die kulturübergreifende Idee ist toll", sagt Paul Mack.

53 Bilder Nationentag in Gundelfingen: So bunt zeigen sich die Länden in der Innenstadt Foto: Karl Aumiller

Ein Brot kauft in der Bäckerei udn Konditorei Vogt gerade auch eine Angestellte der wenige Meter entfernten VR-Bank Donau-Mindel. Benötigt wird das für Dips, die ihren Ursprung in Indonesien haben. Im Eingangsbereich der Bank baut dort bereits Patricia Ruf-Arifianto Gewürze und Energie-Shots aus Ingwer und Kurkuma in kleinen Gläsern auf. "Mein Mann kommt aus Indonesien und seit 2015 verkaufen wir gemeinsam Biogewürze", erklärt die Gundelfingerin, die nun in Bächingen lebt. Landestypisch sei Galgant oder Rendang, das zum Beispiel für indonesisches Gulasch benutzt werde.

Bernsteinschmuck aus Polen, brasilianische Drinks und Boxring am Burggraben

Beim Juwelier Steur kann man mehr über Bernstein erfahren, der besonders in Polen verarbeitet wird, wie Inhaber Albert Steur erklärt. "Wenn Bernsteinschmuck in Silber gefasst ist, kommt er meist aus Danzig", wirft Miroslaw Laskowksi ein. Währenddessen wird bei Intersport Seeßle schon fleißig für die kleinen "Olympischen Spiele" aufgebaut. Bei der Sparkasse können Jung und Alt aus Sand goldene Steinchen sieben.

Im Burggraben machen sich am Nachmittag im aufgebauten Boxring schon ein Trainer und seine kleinen Schützlinge für die Muaythai-Kampfkunst warm. Später gibt es einen Showkampf, bei dem Kinder und Erwachsene mitmachen können. Die Gundelfingerin Huong Bui schaut mit ihrer Tochter Amira, die an ihrem Eis schleckt, dabei zu. "Wir dachten, es ist schon etwas mehr los, aber wir schauen jetzt mal rum." Wenige Meter entfernt bereitet eine Langenauerin mit ihren drei Kindern schon den Stand vor, der mit Brasilien-Girlanden geschmückt ist. Die Frau, gekleidet in ein gelb-grünes Brasilien-Shirt, verkauft Caipirinhas sowie typische salzige und süße Snacks. Sie freut sich schon darauf, dass sich am Abend die Innenstadt mit Menschen füllen wird. Dort wird noch bis 23 Uhr mit Live-Musik gefeiert.