So klingt das Patrozinium in der Gundelfinger Spitalkirche

Plus Heimleiter Markus Moll, Gesangspädagogin Katharina Diana Brandel und Organist Aniello de Vita berühren mit vokalem und instrumentalem Glanz.

"Kunst im Spital" stand diesmal ganz im Zeichen des Festtags zu Mariä Himmelfahrt. Am Nachmittag des Patroziniums konnten Heimleiter Markus Moll und Gesangspädagogin Katharina Diana Brandel im Altarraum der Spitalkirche die zahlreichen Gäste und Heimbewohnen begrüßen. Vor dem Bild am Hochaltar, das eine Replik von Guido Renis Mariä Himmelfahrt darstellt, erläuterte Sopranistin Brandel die Bedeutung des "Ave Maria" im kompositorischen Schaffen vieler bedeutender Tonschöpfer. Quer durch die Jahrhunderte führte dann auch der Weg zu den "Ave Marias", die im Konzert vorgestellt wurden.

Organist Aniello De Vita hatte Mitglieder seines Chores aus Echlishausen mitgebracht, die mit einem stimmungsvollen Ave Maria den Reigen eröffneten. Er selbst nutzte die klanglichen Möglichkeiten der Margarethen-Orgel zum feierlichen Entrée (Louis Raffy), einer schwungvollen Toccata von Domenico Zipoli sowie der Suite in fünf Sätzen von A. P. F. Boely, bei denen De vita das romantische Klangideal des Franzosen schön herausstellte. Mit seiner Begleitung unterstützte der Organist die Vokalsolisten. Durch die individuelle gesetzten Register kennzeichnete er die verschiedenen Stilrichtungen.