Gundelfingen

vor 19 Min.

So kommen die Karotten vom Feld in Gundelfingen in den Supermarkt

So sehen glückliche Karotten-Anbauer aus: Landwirt Michael Neher (links) baut im zweiten Jahr Möhren an. Der Geschäftsführer Werner Hopf der Gartenbauzentrale Main-Donau in Gundelfingen freut sich über die tolle Ernte.

Plus Rund um die Gärtnerstadt Gundelfingen wächst das Gemüse auf den Feldern. Besonders viel Ertrag bringt die Karotte. Was auf dem Weg vom Feld bis zum Supermarkt passiert.

Von Susanne Klöpfer

Die Karotten-Ernte in Gundelfingen und Umgebung ist im vollen Gang. Michael Neher ist schon seit acht Uhr auf dem Feld in Untermedlingen und bringt Reihe für Reihe mit einem Klemmbandroder ein. Dieser zieht die Rüben am Möhrengrün nacheinander heraus. In zwei Reihen laufen sie schräg nach oben, werden vom grünen Kraut befreit und danach in einem Behälter gesammelt. Alles muss so schonend wie möglich ablaufen, damit das Gemüse nicht beschädigt wird. Erst gestern war Neher bis in die späten Abendstunden auf seinen Feldern. Heute wird es wahrscheinlich ein kürzerer Ernte-Tag, wie der 34-Jährige, der Polo, Arbeitshose und -schuhe trägt, mit einem Blick durch seine Brille in den grauen Himmel einschätzt. In ein paar Stunden soll es regnen.

