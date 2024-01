Gundelfingen

18:31 Uhr

So schön klingt Operettenmusik in Gundelfingen

Plus Seit zehn Jahren spielt das Trio Katharina Diana Brandel, Petra Schneier und Markus Moll zusammen. Das Team begeistert auch dieses Mal wieder im Spital.

Von Gernot Walter Artikel anhören Shape

Die außergewöhnliche vokale Ausdruckskraft der ausgebildeten Sängerin Katharina Diana Brandel, die anpassungsfähige Begleitkunst Petra Schneiders am Blüthner-Flügel und das umsichtige Mitwirken von Spitalleiter Markus Moll entzückten das Publikum in der übervollen Caféteria des Seniorenheims. Seit zehn Jahren besteht dieses Trio, das sich als eingespieltes Team beim Neujahrskonzert der Operettenmusik widmete. Das war ein kluger Schachzug, denn die bekannten Melodien trafen auf die Erwartungen der Zuhörerinnen und Zuhörer, andererseits konnten sich dabei die Protagonisten ins beste Licht setzen.

Das galt vor allem für Katharina Diana Brandel, die diesen Streifzug durch vier Jahrzehnte Operette ausgewählt hat. Beginnend mit dem "Vilja"-Lied aus der "Lustigen Witwe" von Franz Lehár aus dem Jahre 1905 und endend mit Friedrich Schröders "Hochzeitsnacht im Paradies (1942) und den Titeln "Ich spiel mit dir" sowie "So stell ich mir die Liebe vor". Dazwischen Lehárs "Dein ist mein ganzes Herz" (1929) aus dem "Land des Lächelns" und dem Lied "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus "Giuditta" (1934). Robert Stolz war mit "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" (1933) genauso vertreten wie mit "Du sollst der Kaiser meiner Seele sein" aus "Der Favorit" (1916). Weiterhin waren Melodien aus "Das weiße Rößl" (1930) von Ralph Benatzky, Fred Raymond (1938) "Saison in Salzburg" und Nico Dostal mit "Die Flucht ins Glück" (1940) zu hören und einmalig die Filmmusik zu "Wir machen Musik" von Peter Igelhoff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen