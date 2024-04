Gundelfingen

06:00 Uhr

So will Gundelfingen sich weiterentwickeln

Plus Bei der Bürgerversammlung stellt Rathauschef Nägele die Pläne der kommenden Jahre vor. Und die beinhalten viele Erneuerungsmaßnahmen.

Von Dominik Bunk

" Gundelfingen ist attraktiv", mit diesen Worten eröffnet Bürgermeister Dieter Nägele seinen Bericht bei der diesjährigen zentralen Bürgerversammlung in der Brenzhalle. Denn in diesem Jahr hat die Stadt die 8000-Einwohner-Marke geknackt. 806 Bürger und Bürgerinnen leben dabei im Stadtteil Peterswörth, 386 in Echenbrunn. Der Rathauschef freue sich, dass seine Stadt wächst, sagt er zu den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, dass das nicht zu schnell passiert. Denn es brauche Zeit, öffentliche Einrichtungen wie etwa Kindergärten oder Schulen weiterzuentwickeln. Und in diesem Bereich plant die Stadt Gundelfingen einiges in den kommenden Jahren.

Das größte Projekt, das den Stadtrat im Moment auf Trab hält, ist die Sanierung der Kläranlage, so Nägele. Denn diese sei bitter nötig, "sonst sind zukünftig geforderte Wasserwerte nicht einhaltbar". Geplant ist, dass die Technik bis 2027 auf den aktuellen Stand gehoben wird, denn dann endet auch die Übergangsfrist. Wie das Millionenprojekt abschließend finanziert werden soll, das steht noch nicht fest. Favorisiert wird gegenwärtig eine Mischfinanzierung. Sie soll sich aus Verbesserungsbeiträgen, die zeitnah von den Einwohnerinnen und Einwohnern abhängig von der Größe ihres Besitzes gezahlt werden müssen, und den Verbrauchsgebühren zusammensetzen. Um das zu berechnen, hat der Stadtrat das Büro "Wipfler Plan" damit beauftragt, die zulässigen Geschossflächen aller angeschlossenen Grundstücke zu ermitteln.

