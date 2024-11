So will Josef Gartner in Gundelfingen aus der Krise kommen

Der geplante Personalabbau bei der Firma Josef Gartner in Gundelfingen hat zu einer großen Unruhe in der Belegschaft geführt. Die Frage danach, wen es treffen wird, beschäftigt viele Mitarbeitende. Offiziell wollen Betroffene nicht darüber sprechen, blocken Anfragen unserer Redaktion ab. „Die Stimmung ist angespannt“, sagt ein Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Das Gundelfinger Unternehmen meldet bisher keine genaue Zahl für den Stellenabbau. Jetzt hat die Firma aber unserer Redaktion Pläne für eine Umstrukturierung mitgeteilt, die Gartner aus der Krise führen sollen. Der Fassadenbauer hat Großaufträge wie die Sberbank in Moskau und den Elbtower in Hamburg verloren. Dadurch begannen vor mehr als einem Jahr die stürmischen Zeiten.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Gartner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis