Sparkasse spendet 10.000 Euro an Vereine

Was die 28 Vereine, Verbände und Ehrenamtlichen aus Gundelfingen, Haunsheim und Medlingen mit der Spende der Sparkasse Dillingen-Nördlingen vorhaben.

Die Sparkassen-Kundschaft schauten überrascht, als sie am Abend eigentlich nur schnell Geld abheben wollten und auf einmal im Bankraum über 30 Leute mit einem Glas Sekt in der Hand standen. Die Geschäftsstelle Gundelfingen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat wie jedes Jahr insgesamt 10.000 an die Vereine aus der Umgebung gespendet – und die wussten auch schon konkret, was sie damit machen wollen. Die Schecks von je 500 Euro erhielten die 28 Vereine feierlich in der Sparkassen-Filiale in Gundelfingen. Filialleiter Alexander Wittgruber sagte: "Das Ehrenamt ist das Herzstück der Gemeinschaft." Das Motto der Sparkasse sei, bei den Vereinen, mit den Vereinen und für die Vereine. Bürgermeister Dieter Nägele bedankte sich für die Spenden und freute sich über die vielen verschiedenen Empfänger. "Jeder Verein hat viel für unsere Gesellschaft geleistet", sagte er. Die Spendengelder seien gut angelegt.

Bälle für Schulkinder, neue Trachten für die Musikkapelle oder Kostüme für die Jugend der Glinken, die Vereine finden gute Verwendung für die Spende. Einen Scheck erhielten: FC Gundelfingen plus deren Abteilungen Fußball und Fußball Jugend; der TV Gundelfingen plus die Abteilungen Handball, Turnen, Volleyball und das Baseballteam "Moskitos"; vom Fußballclub 1920 Gundelfingen die Abteilungen Ski&Board und die Schwimmgemeinschaft. Auch bedacht wurden der Schützenverein 1754 Gundelfingen, die Wasserwacht Gundelfingen, die Faschingsgesellschaft Glinken, die Stadt Gundelfingen für den Seniorenausflug, der Helferkreis Asyl, die Nachbarschaftshilfe, der Historische Bürgerverein, die Arbeiterwohlfahrt, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die Kolpingfamilie Gundelfingen, die Freie Burghut - Landsknechte zu Gundelfingen und der Förderverein Stadtkapelle. Weitere Spendenempfänger waren die Peter-Schweizer-Volksschule, die Mittelschule am Schlachtegg, der TSV Haunsheim, der Schützenverein Medlingen, der FC Medlingen und die Landjugend Medlingen. (sukl)